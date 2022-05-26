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Kardeşlerim 54. Bölüm 2. Fragmanı | "Gidin evimden, gidin!"
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Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif Atakul),
Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),
Ahu Yağtu (Suzan),
Simge Selçuk (Nebahat),
Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),
Aylin Akpınar (Emel),
Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),
Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Evrim Doğan(Gönül)
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Son Dakika › TV › Kardeşlerim 54. Bölüm 2. Fragmanı | 'Gidin evimden, gidin!' - Son Dakika