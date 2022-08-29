Kardeşlerim 57. Bölüm 2. Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz! - Son Dakika
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Kardeşlerim 57. Bölüm 2. Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz!

29.08.2022 10:43

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Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Berk Ali Çatal (Tolga),

Evrim Doğan(Gönül)

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kardeşlerim 57. Bölüm 2. Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz! - Son Dakika

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