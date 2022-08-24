Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı

24.08.2022 09:43

Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz!

Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Berk Ali Çatal (Tolga),

Evrim Doğan(Gönül)

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

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Kaynak: DailyMotion.com

Celil Nalçakan, Youtube, Eylül, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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