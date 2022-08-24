Kardeşlerim 57. Bölüm Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz!
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Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif Atakul),
Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),
Ahu Yağtu (Suzan),
Simge Selçuk (Nebahat),
Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),
Aylin Akpınar (Emel),
Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),
Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Berk Ali Çatal (Tolga),
Evrim Doğan(Gönül)
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