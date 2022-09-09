Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor! - Son Dakika
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Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor!

09.09.2022 09:43

Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor!

Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

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Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Evrim Doğan(Gönül)

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

YORUMLAR
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Aldatmak 2. Tanıtım | Yakında atv'de! Aldatmak 2. Tanıtım | Yakında atv'de! Gül Masalı 12. Bölüm Fragmanı | 'Ben artık hayatında yokum!' @atv Gül Masalı 12. Bölüm Fragmanı | 'Ben artık hayatında yokum!' @atv
Kaynak: DailyMotion.com

Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor! - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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SON DAKİKA: Kardeşlerim 58. Bölüm 2. Fragmanı | Gerçekler açığa çıkıyor! - Son Dakika
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