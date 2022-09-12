Kardeşlerim 59. Bölüm Fragmanı | " İşimiz var bu çocuklarla..."
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Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif Atakul),
Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),
Ahu Yağtu (Suzan),
Simge Selçuk (Nebahat),
Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),
Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),
Aylin Akpınar (Emel),
Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),
Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Berk Ali Çatal (Tolga),
Evrim Doğan(Gönül)
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#Asdor
#AyBer
#OğHar
#KadMel
#SüsÖm
#TolCem
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