Kardeşlerim 64. Bölüm 2. Fragmanı |"Sen benim kardeşime bunu nasıl yaparsın!" - Son Dakika
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Kardeşlerim 64. Bölüm 2. Fragmanı |"Sen benim kardeşime bunu nasıl yaparsın!"

20.10.2022 15:43

Kardeşlerim 64. Bölüm 2. Fragmanı |"Sen benim kardeşime bunu nasıl yaparsın!

Kardeşlerim 64. Bölüm 2. Fragmanı |"Sen benim kardeşime bunu nasıl yaparsın!" Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),Simge Selçuk (Nebahat),Aslı Mavitan (Ayla),Sevgi Yılmaz( Yıldız Kültür),Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan),Melis Minkari (Aybike),Recep Usta (Berk),Lizge Cömert (Süsen),Berk Ali Çatal (Tolga),Evrim Doğan (Gönül),Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),Nazlı Çetin (Leyla Barçın).

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#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer

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Kaynak: DailyMotion.com
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Yıldız Kültür, Sevgi Yılmaz, Facebook, Twitter, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kardeşlerim 64. Bölüm 2. Fragmanı |'Sen benim kardeşime bunu nasıl yaparsın!' - Son Dakika

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