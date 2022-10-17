Kardeşlerim 64. Bölüm Fragmanı | "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz!" @atv ? - Son Dakika
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Kardeşlerim 64. Bölüm Fragmanı | "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz!" @atv ?

17.10.2022 09:44

Kardeşlerim 64. Bölüm Fragmanı | "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz!

Kardeşlerim 64. Bölüm Fragmanı | "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz!" Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın

https://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/join

Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),Simge Selçuk (Nebahat),Aslı Mavitan (Ayla),Sevgi Yılmaz( Yıldız Kültür),Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan),Melis Minkari (Aybike),Recep Usta (Berk),Lizge Cömert (Süsen),Berk Ali Çatal (Tolga),Evrim Doğan (Gönül),Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),Nazlı Çetin (Leyla Barçın).

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; http://atv.link/krds

atv YouTube kanalına abone olmak için; http://atv.link/abone

Kardeşlerim Facebook: https://www.facebook.com/kardeslerimatv

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#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Celil Nalçakan, Yılmaz Yıldız, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kardeşlerim 64. Bölüm Fragmanı | 'Beyin kanamasından şüpheleniyoruz!' @atv ? - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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SON DAKİKA: Kardeşlerim 64. Bölüm Fragmanı | "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz!" @atv ? - Son Dakika
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