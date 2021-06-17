Son dönemin gözde oyuncularından olan Çağla Şimşek, sosyal medyanın en çok konuştuğu oyuncuların başında yer alıyor.

Kardeşlerim dizisinde Yiğit Koçak iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Çağla Şimşek'in sevgilisi bulunmuyor.

"ONU TANIDIKÇA AŞIK OLABİLİRSİN"

Bir dergiye röportaj veren Çağla Şimşek, "İlk görüşte aşka inanır mısın?" sorusuna, "Bence 'ilk görüşte aşk' dedikleri şey enerjidir. Enerjiye çok inanırım. Belki iki kişinin hissedebileceği bir heyecan, bir bakışma ve sevgi kırıntısı... Bence bir insana zamanla, onu tanıdıkça aşık olabilirsin." cevabını verdi.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002'de İstanbul'da dünyaya geldi. Onu birçok reklam, dizi ve filmlerde gördük. Oldukça yetenekli bir oyuncu olan Çağla Şimşek, 2007 yılında ilk defa "Elveda Derken" dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Elveda Derken dizisinde Naz karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu şu sıralar Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterini canlandırıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.