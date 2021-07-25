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Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi - Son Dakika

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi

25.07.2021 08:10

Kardeşlerim dizisinde Harika rolünü oynayan Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. Çifti mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerle rol alan Gözde Türker, dün akşam muhteşem bir düğünle evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Dizide asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Anıl Güler ile pandemi kuralları kapsamında bir düğün yaptı. Çifti bu mutlu günlerinde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kardeşlerim dizisinin genç oyuncuları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman düğüne giderek Türker'i yalnız bırakmadı.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Tezer, muhteşem bir düğünle evlendi

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. 9 yaşında Bursa'da tiyatro eğitimi aldı ve bazı projelerde rol aldı. Televizyon kariyerine 2011 senesinde Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan rolü ile başladı. Sonrasında 2016 senesinde Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini canlandırdı. 2018 senesinde Star TV de yayınlanan İstanbullu Gelin'de Ülfet karakterine hayat verdi. Türker şimdilerde ATV de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırıyor.

İşte Gözde Türker'in düğününden kareler...

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Tezer, muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Tezer, muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Tezer, muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi

Kardeşlerim, Düğün, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi - Son Dakika Magazin


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