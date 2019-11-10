Son Dakika Haberleri: KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR
Son Dakika Güncel KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR

KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR

6 saat önce

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmadı.

KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR, System.String[]

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmadı. Mersin'de yaşayan iki üvey kardeşin, cenazelerin, 4 kardeşin yakın arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınması için imzalı dilekçe gönderdikleri öğrenildi. Serpil Alkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, cenazelerin kendisine teslim edilmesini talep etmişti. Savcılıktan cevap beklenirken, 4 kardeşin Mersin'de yaşayan iki üvey kardeşi de cenazelerin Alkan tarafından alınmasına izin verdiklerini belirten imzalı dilekçe gönderdikleri öğrenildi. Dilekçeyi alan Serpil Alkan, nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek cenazeleri almak istediğini söyledi. Ancak nöbetçi savcı bu izni soruşturma savcısının verebileceğini söyleyerek izni vermedi. Alkan'ın yarın sabah saatlerinde soruşturmayı yürüten savcıya gideceği belirtildi.


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
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