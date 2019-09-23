Son Dakika Haberleri: Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti
Son Dakika Güncel Haber

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

1 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaylageriş Mahallesi'nde Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu.

Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kızlardan birinin kavgada amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Yaylageriş, Jandarma, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı
Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]