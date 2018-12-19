Son Dakika Haberleri: Kardeşlerin Kaderi Aynı Oldu...yangında Feci Şekilde Can Veren 3 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kardeşlerin Kaderi Aynı Oldu...yangında Feci Şekilde Can Veren 3 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

3 saat önce

Kardeşlerin kaderi aynı oldu.

Kardeşlerin kaderi aynı oldu...Yangında feci şekilde can veren 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
-Ayağı kırık olan acılı baba cenaze namazını aracı içinde kıldı
-Çocukların babaannesinin feryadı yürekleri dağladı

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne 14 Aralık tarihinde sabaha karşı meydana gelen feci yangında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenaze namazında yakınların ve babaannenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı baba Muhammed Korkmaz ise bacağı kırık olduğu için cenaze namazına bir aracın içinde katıldı.
Yığılca İlçesi Hoşafoğlu Köyü'nde geçtiğimiz hafta Muhammed Korkmaz'a ait evde sabaha karşı yangın çıkmıştı. Yangında 3 kardeş Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz ve Umut Eren Korkmaz hayatını kaybederken baba Muhammed Korkmaz ise camdan atlayarak yaralanmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 3 kardeş Hoşafoğlu Köyü'nde öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrasında aynı köyde aile kabristanlığında toprağa verildiler.
Babaannenin feryatları yürekleri dağladı
Anneleri tarafından terk edilen ve babaanneleri tarafından bakılan 3 kardeşin bu güne kadar kol kanat geren babaanne Fatma Korkmaz torunlarının cenazelerinin gelmesi ile göz yaşlarına boğuldu. Babaannenin feryadı ise yürekleri dağladı.
Baba cenazeye kendisi için halırlanan araç ile katıldı
Yangında yaralanan Baba Muhammed Korkmaz ise bacağı kırık olduğu için çocuklarının cenaze namazına hafif ticari aracın arkasına hazırlanan bölmede katıldı. Yaralı olan baba evlatlarına son görevini bu şekilde yerine getirirken üzüntüsü yüzünden belli oluyordu.
Cenazeye Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, Korkmaz ailesi, sevenleri ve köy halkı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:18 Kaynak: İHA

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