Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

Kilis'te bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ekrem Çetin Mahallesin KYK Yurdu yakınlarında M.S. ile kardeşi Duran Samancı (23) arasında ailevi mesele yüzünden çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine M.S., kardeşi Duran Samancı'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Duran Samancı 112 Acil ambulansı ile Kilis Hastanesine kaldırıldı. Duran Samancı, Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, firar eden M.S'nin yakalanması için polis geniş çalışma başlattı. - KİLİS