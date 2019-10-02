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Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu

40 dakika önce

Aydın'da gece iki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, System.String[]

Aydın'da gece iki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bacağından vurulan bir kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahıyla birlikte kaçan diğer kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mahalleyi ayağa kaldıran kardeş kavgasının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.


Gece mahalleyi ayağa kaldıran olay Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. Saat 22: 30 sıralarında İsmail B. ile kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. yanındaki silahla kardeşi Ali B.'yi ayaklarından burdu. Mahallede silah seslerinin yükselmesi üzerine sokak ortasındaki yaralıyı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, suç aleti silahla birlikte firara eden diğer kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı. - AYDIN

Polis, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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