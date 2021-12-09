KARDEŞLERİN KISKANÇLIĞI, ONLARI DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA GÖTÜRDÜ - Son Dakika

ANTALYA'da, 2012 yılında kick boksta Türkiye Şampiyonu olan ablası Zeliha Doğan'ı (23) kıskanan Zehra Doğan (21), hırs yaparak başladığı muaythaide 2014'te dünya şampiyonu oldu. Kardeşinin milli takım eşofmanını kıskanan Zeliha ise önce muaythaide Avrupa, ardından kick boksta dünya şampiyonluğuna ulaştı. Son olarak Zehra Doğan, ekim ayında İtalya'da kick boksta dünya şampiyonluğunu elde etti.

Antalya'da yaşayan eski tekvando sporcusu Mahmut Doğan, eşi Hatice Doğan ile birlikte 4 çocuğunu muaythai ve kick boks branşlarına yönlendirdi. Ailenin ikinci çocuğu Zeliha, 8 yaşında başladığı muaythai ve kick boksta başarılarını artırıp, muaythai branşında Türkiye şampiyonu oldu. Ablasının başarısını kıskanan Zehra Doğan da kardeşi Sevgi ile birlikte muaythai ve kickboksa başladı. Kendini geliştiren Zehra Doğan, 2014 yılında Malezya'daki yarışmada yaş kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kız kardeşinin milli takım eşofmanını üzerinde gören Zeliha Doğan ise hırs yaparak çalışmalarını artırdı. Zeliha Doğan, 2014'te muaythaide Avrupa Şampiyonu, 2016 yılında kick boksta dünya şampiyonluğunu elde etti. Doğan kardeşler birbirleriyle antrenman yaparak, kendilerini geliştirip ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etti.

2021 yılında İtalya'da kick boks alanında ikinci kez dünya şampiyonu olan Zehra Doğan, İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşadı. Doğan kardeşlerin şimdiki hedefi ise birbirlerini kıskanarak başladıkları muaythai ve kick boks branşlarında, aynı Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak.

'EVDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK BENDİM'

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan Zehra Doğan, 12 yıl önce ablasının muaythai ve kickboks branşlarındaki başarılarını kıskanarak bu sporlara başladığını anlattı. Zehra Doğan, 'Evde genellikle popüler olan ablamdı. Küçük kardeşimle onu kıskandık ve bu spora başladık. Aslında ben ablam kadar yetenekli olacağımı düşünmüyordum, ama 2 yıl sonrasında Malezya'da muaythai branşında dünya şampiyonu oldum. Evde dünya şampiyonluğunu ilk kazanan benim. Ablam Avrupa şampiyonu oldu. Sonrasında başarılarımıza başarı kattık, her sene milli takımda yer aldık ama hiçbir zaman aynı milli takımda yer alamadık. ya ben gençler kategorisinde oluyordum ya da ablam büyükler kategorisinde. Şu anki hayalimiz birlikte milli takımda olup, Dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etmek" diye konuştu.

ZEHRA, İKİ BRANŞTA DÜNYA ŞAMPİYONU

2014 yılında Malezya'da Yıldız Bayanlar kategorisinde muaythai branşında ilk dünya şampiyonluğunu aldığını hatırlatan Zehra Doğan, 'Genç Bayanlarda 2017 yılında Tayland'da muaythai branşında dünya 3'üncüsü oldum. 2018 yılında dünya şampiyonasına gittim fakat derece elde edemedim, bu da beni hırslandırdı. 2019 yılında kickboksta Macaristan'da 52 kilo bayanlarda Avrupa Şampiyonu oldum. 1 yıl pandemi nedeniyle uluslararası yarışmalara ara verildi. 2021'de İtalya'da kickboksta dünya şampiyonu oldum. Büyük bayanlarda ilk senemde şampiyon oldum. Şampiyon olmayı beklemiyordum, çok gurur vericiydi. Çünkü kick boksta büyükler kategorisinde ilk kez dünya şampiyonasına gittim. Yaş olarak kategoride en küçüktüm. Diğer rakiplerim daha tecrübeli ve olgundu. Ama ben kendime inandım bana inananların desteğiyle dünya şampiyonu oldum" diye konuştu.

ZELİHA, 2016 YILINDA KİCK BOKSTA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Abla Zeliha Doğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğunu, 15 yıldır muaythai ve kickboks branşlarıyla ilgilendiğini anlattı. 8 yaşında başladığı sporda 17 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez dünya şampiyonasında 3'üncü ve 1 kez de dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Zeliha Doğan, 'İstikrarlı şekilde ülkemi en iyi şekilde Avrupa ve dünya şampiyonasında temsil etmeye çalışıyorum" dedi.

KARDEŞİNİN MİLLİ TAKIM EŞOFMANINI KISKANDI, HIRS YAPTI

Kardeşi Zehra ile aralarında biraz kıskançlık olduğuna dikkati çeken Zeliha Doğan, '2014 yılında Zehra, Malezya'da Dünya Şampiyonu oldu. Ben de oraya gitmek istiyordum ama sakatlık geçirince gidemedim. Çok hırslandım. Onun milli takım formasını gördüğümde çok imrendim ama hak etmediğim bir şeyi de giymek istemiyordum. O sene ben de Avrupa şampiyonu oldum ve milli takım eşofmanı elde ettim. Onun bende manevi değeri çok fazla. Aslında bu başarımda kardeşimin katkısı çok büyük. Onu milli takım formasıyla görmesem beni teşvik etmeyecek, belki de bu şekilde başarı sağlamayacaktım" diye konuştu.

KARDEŞLER ARASINDA 'MADALYA' KAVGASI

Zeliha Doğan, 'Evde tatlı rekabetlerimiz vardı. Tabi ki kıskançlık her evde olduğu gibi bizim evde de vardı ama bunlar bizi ileriye taşıyan rekabet kıskançlıklarıydı. Küçükken madalyalarımızı sayardık, eğer bir madalyamız eksik olsun 'Sen benim madalyamı aldın' diy tartışmalarımız olurdu. Normal kızlar gibi kıyafet kavgası yapmak yerine biz evde hep başarı kavgası yapardık. Bunlar bizim için güzel anılar. 3 kız kardeş bu başarıları elde etmiş olmak bizim için çok büyük bir gurur" dedi.

KARDEŞİ ŞAMPİYON OLDU TEBRİKLER ABLAYA GİTTİ

Zehra ile birbirlerine çok benzediklerini, birçok kişinin kendilerini karıştırdığını anlatan Zeliha Doğan, şöyle konuştu:

'Bizi çok benzetiyorlar, kardeşim sırf bu yüzden saçlarını boyattı ama aradaki farkı kapatamadık. Bu sene Zehra dünya şampiyonasına gittiğinde herkes benim gittiğimi düşünüp tebrik etti. Hatta Zehra ilk maçını aldığında, yarı finale yükseldiğinde bana tebrik mesajları geldikçe Zehra'ya hep 'Kardeşim orada kazanman lazım, benim başarıma başarı eklemen lazım. Bak Dünya şampiyonluğunu ben elde etmiş gibi oluyorum' diye mesaj atıyordum. Onu o şekilde motive edip stresini azaltmaya çalıştım. O da istediğimiz gibi dünya şampiyonu oldu ve bizi gururlandırdı. Hedefimiz dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki arenada kardeşimle aynı turnuvada karşılaşmak. Çünkü bu bizim hayalimizdi. O gittiğinde ben gidemedim, ben gittiğimde o gidemedi, yaş ve kilo fark kategorileri sebebiyle gidemedik. 2022 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında kardeşimle birlikte yer almak istiyoruz. Biz Doğan kardeşler olarak dünya ve Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutmayı temenni ediyoruz. Bu hırsla bu mücadelemizi her yerde göstermek istiyoruz."