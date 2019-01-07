Son Dakika Haberleri: Kardeşlerin Kullandığı Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 8'i Öğretmen 10 Yaralı

Kardeşlerin Kullandığı Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 8'i Öğretmen 10 Yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i öğretmen 10 kişi de yaralandı.

Kardeşlerin Kullandığı Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 8'i Öğretmen 10 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i öğretmen 10 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silvan'ın Boyunlu köyü grup yolunda meydana geldi. Öğretmenleri okula götürdüğü belirtilen Atilla Bayhan (38) yönetimindeki 21 SC 256 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ağabeyi Nihat Bayhan'ın (47) kullandığı 72 KC 734 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada Nihat Bayhan'ın aracında bulunan eşi Nafiye Bayhan (47) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile minibüste bulunan 8 öğretmen yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, jandarma ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılıp, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazıları, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Nafiye Bayhan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

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