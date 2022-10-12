Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üç kardeş arasında miras anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesi Aşağıhatıpbağı Mahallesi Galibdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U., S.U. ve S.U. isimli 3 kardeş arasında miras anlaşmazlığı iddiası ile tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.U. bıçaklanarak yaralandı. Kavgada yaralanan S.U., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.U. ile S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU