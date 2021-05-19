Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, inşaatı yeni tamamlanan evde oda seçimi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Yunus Çakmakçı'yı tek kırma av tüfeğiyle vurarak öldüren Murat Çakmakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Çakmakçı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, hayatını kaybeden Yunus Çakmakçı öğle saatlerinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),
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Kaynak: DHA
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