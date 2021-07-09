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Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika

Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye

09.07.2021 14:14
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye, System.String[]

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde evlerinin arasındaki yolun kullanımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavgada gelinleri Çiğdem Dönmez'i (33) sopa ve kürekle döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Bahri Dönmez (50) ile oğulları Ali Dönmez (25) ve Aykut Dönmez'in (22)...

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde evlerinin arasındaki yolun kullanımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavgada gelinleri Çiğdem Dönmez'i (33) sopa ve kürekle döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Bahri Dönmez (50) ile oğulları Ali Dönmez (25) ve Aykut Dönmez'in (22) yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Aykut Dönmez ve Bahri Dönmez'in cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önüne bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Hacıbozlar Mahallesi'nde evlerinin arasında kalan yolun kullanımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Bahri ve Ramazan Dönmez (44) kardeşler arasında geçen yıl 12 Eylül'de kavga çıktı. Bahri Dönmez, oğulları Ali ve Aykut Dönmez ile birlikte kardeşi Ramazan Dönmez ve eşi Çiğdem ile oğlu Olcay'ı dövdü. Kavga sırasında Ali Dönmez tarafından bıçaklanan Çiğdem Dönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Bahri Dönmez ile 2 oğlu tutuklandı.

Olayla ilişkin hazırlanan iddianamede, Bahri Dönmez ile oğulları Aykut ve Ali'nin ellerindeki sopa ve küreklerle kavgaya geldikleri, Çiğdem Dönmez'e yöneldikleri ve darp sırasında Aykut'un elindeki küreğin sapının kırıldığı belirtildi.Çiğdem Dönmez'in, üzerine bıçakla gelen Ali Dönmez'den kurtulmak için traktörün altına girdiği, ancak buna rağmen bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilen iddianamede, olayda maktulün eşi Ramazan ve oğlu Olcay'ın da basit şekilde yaralandığı kaydedildi. İddianamede Bahri Dönmez için 'kasten öldürme', 'basit yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından, oğulları Ali ve Aykut Dönmez için ise 'kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Burhaniye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.'KENDİMİZİ SAVUNDUK'Dosyanın ilk celsesinde söz alan tutuklu sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Bahri Dönmez savunmasında, kardeşiyle aralarında arsadaki yol meselesi nedeniyle tartışma bulunduğunu, olay günü de tapudan ölçüm için memurları çağırdıklarını, bu nedenle Çiğdem Dönmez'in hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Bahri Dönmez, "Aynı günün akşamı eve geldiğimde Ramazan elinde baltayla, çakılan kazıklara ve fırına vuruyordu. Müdahale edince tartışma yaşadık, ardından arbede çıktı. Ben kimseye vurmadım, elime geçen bir kürek sapını fırlattım. Kimseye isabet edip etmediğini de bilmiyorum. Çiğdem'in nasıl bıçaklandığından da haberim yok" dedi.Çiğdem Dönmez'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali Dönmez ise, "Bağrışma sesleri üzerine evden çıktığımda abim 'Babamı dövüyorlar' diye bağırdı. Olaya müdahale ettim, bu sırada yengem Çigdem evin önünde asılı olan baltayı alarak abimin üzerine yürüdü. Ben de panikle, yengemin saldırısını engellemek için yanımdaki bıçağı çıkararak rastgele savurdum. Burada yengem yaralanmış, fark edince şok yaşadım. Hayvancılıkla uğraştığımız ve günlük yaşamımızda kullandığımız için bıçak hep yanımızda oluyor" ifadelerini verdi.Aykut Dönmez de Çiğdem Dönmez'e kendisinin ya da babası ve kardeşinin vurmadığını öne sürerek, "Amcam baltayla babamın üzerine giderken araya girdim. Tokat atması üzerine birbirimize vurduk, yengem de kürekle vurdu. Ben Çiğdem Dönmez'e vurmadığım gibi ne babamın ne de kardeşimin vurduğunu gördüm. Jandarma tarafından götürülürken Ali yengemi bıçakladığını söyledi" dedi.'BİZE SALDIRDILAR'Çiğdem Dönmez'in eşi Ramazan Dönmez ise kardeşi ve çocuklarının kendi üzerlerine yürüdüğünü, Bahri Dönmez'in yanındaki av tüfeğine fişek koyduğunu, daha sonra oğullarıyla birlikte kendilerine saldırarak darp ettiklerini söyledi, bu sırada eşi Çiğdem Dönmez'in nasıl bıçaklandığını görmediğini anlattı.Çiğdem Dönmez'in oğlu Olcay Dönmez (16), ise şunları söyledi: "Amcam ve 2 çocuğu evlerin arasındaki yol üzerinde babama sopayla saldırdı, yere düşürüp darbetti. Amcamın elinde tüfek vardı, sapıyla babama vuruyordu. Ben ve annem de 'yapmayın' diyerek engel olmak için araya girmek istedik. Amcam ve çocukları bu kez annemle bana yöneldi, Aykut Dönmez kürekle bana vurdu. Daha sonra annemin traktör römorkunun altına girdiğini, burada darp edildiğini gördüm. Amcamın elinde tüfek, Aykut'un elinde kürek ve Ali'nin elinde sopa vardı. Bir ara Ali'nin belindeki bıçağı çıkarmaya çalıştığını fark ettim. Annemin bıçaklanmasını fark etmedim."

Heyet, mahkemeye ulaşan bilirkişi raporlarını okudu, tarafların avukatlarının taleplerini dinledi. Mahkeme heyeti, Ali Dönmez'in tutukluluk halinin devamına, Aykut ve Bahri Dönmez'in ise cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önüne bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.


Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye
Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye

12 Eylül Darbesi, Ali Dönmez, Mahkeme, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeşlerin ölümlü yol kavgasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika


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