Son Dakika Haberleri: Kardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da 2 kardeş arasında çıkan tarla kavgasında 3 kişi yaralandı.

Kardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralı, System.String[]
KARAMAN'da 2 kardeş arasında çıkan tarla kavgasında 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli Karayolu üzerindeki tarlada meydana geldi. İddiaya göre Selahattin Ç. (49) ve ağabeyi Muhsin Ç. (64), babalarından kalan ve 6 eşit parçaya bölünen tarlaya çalışmaya gitti. Kendilerine ayrılan bölümlerde çalışan kardeşler arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Selahattin Ç., ağabeyi ile eniştesi İbrahim K.'yi (63) bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Muhsin Ç. ve İbrahim K., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay sırasında çevrediler tarafından darbedilen Selahattin Ç. de jandarma tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:29 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım! Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda! Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu Denizli'de sıcaktan asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]