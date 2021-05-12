Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

3 Mayıs günü Birecik Köprüsü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 ay önce annesini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşayan Salih D., Birecik Köprüsü'nden Fırat Nehri'ne atladı.

Salih D.'nin köprüden atladığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler Fırat Nehri'nde arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ 9 GÜN SONRA BULUNDU

Dalgıç polislerin arama çalışmalarında 9 gün sonra Salih D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Salih D.'nin sudan çıkarılan cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ANNEME GİDİYORUM" DEMİŞ

Salih D.'nin evden çıkarken beraber yaşadığı kardeşlerine, 'Anneme gidiyorum' dediği öğrenildi.