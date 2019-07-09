Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar
1 saat önce
- Operasyondan detaylar Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar Arnavutköy'de kaçırdıkları kardeşlerini gasbedip zorla senet imzalattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:35 Kaynak: AA
- Operasyondan detaylar Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar Arnavutköy
'de kaçırdıkları kardeşlerini gasbedip zorla senet imzalattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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