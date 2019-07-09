Son Dakika Haberleri: Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar
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Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar

1 saat önce

- Operasyondan detaylar Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar Arnavutköy'de kaçırdıkları kardeşlerini gasbedip zorla senet imzalattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

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- Operasyondan detaylar Kardeşlerini gasbettikleri iddiasıyla tutuklandılar
Arnavutköy'de kaçırdıkları kardeşlerini gasbedip zorla senet imzalattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:35 Kaynak: AA
Arnavutköy, Güncel
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