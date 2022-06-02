Kardeşlerini kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
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Kardeşlerini kurtarmak isterken boğuldu

02.06.2022 17:22
Kardeşlerini kurtarmak isterken boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tahliye kanalında boğulmak üzere olan kardeşlerini kurtarmaya çalışan 16 yaşındaki tarım işçisi çocuk boğularak hayatını kaybederken diğer kardeşler ise çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tahliye kanalında boğulmak üzere olan kardeşlerini kurtarmaya çalışan 16 yaşındaki tarım işçisi çocuk boğularak hayatını kaybederken diğer kardeşler ise çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yukarı Oylum kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Pamuk tarlasında çalışan yabancı uyruklu tarım isçisi ailenin 12 ve 13 yaşındaki 2 çocuğu, serinlemek su tahliye kanalının oluşturduğu su birikintisine girdi. Bir süre suda yüzen çocuklar, boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşlerinin boğulmak üzere olduğunu fark eden 16 yaşındaki ağabeyleri Mutaa Alsaleh, suya atlayıp kurtarmaya çalıştı.

Kardeşlerini kıyıya yaklaştırdı ama kendisi suya gömüldü

Kardeşlerini kıyıya yaklaştıran ağabey, kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu. Olayı gören yakınları iki kardeşi son anda sudan çıkartıp kurtarırken ağabeye ise ulaşamadı.

Ağabeyi sudan çıkaramayan yakınları durumu sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı çocukları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Suda kaybolan ağabeyi bulmak için bölgeye dalgıç polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler suya girip çocuğu ararken jandarma ekipleri ise olayı duyup gelenleri kanaldan uzak tutmak için güvenlik şeridi çekti.

Çocuktan gelebilecek müjdeli bir haber bekleyen ailesi, kısa süre sonra cesedin bulunmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Yere oturan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğulurken ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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