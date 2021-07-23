Kardeşlerini vuran zanlı yakalandı - Son Dakika

Düzce'de ailevi nedenlerle dolayı çıkan kavgada 2 kardeşini silahla vurarak öldüren ardından kaçan abi, jandarma ekiplerini tarafından yakalandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde akşam saatlerinde aralarında tartışma çıkan S.K. ve Ş.K. isimli iki kardeşini silahla vuran İ.K. isimli zanlı olayın ardından kaçtı. İki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, abinin jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan İ.K. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DÜZCE