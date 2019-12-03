Son Dakika Haberleri: Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı
Son Dakika Güncel Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı - Son Dakika

Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı

6 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin durdurduğu yolcu minibüsünde 2'si küçük yaşta olan 3 yolcu üzerinde yapılan aramalarda 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin durdurduğu yolcu minibüsünde 2'si küçük yaşta olan 3 yolcu üzerinde yapılan aramalarda 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline kuşakla bağlayarak taşıttığı tespit edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, durumundan şüphelenilen T.O. ile yaşı küçük olan kardeşleri E.O. ve D.O.'nun üzerlerini aradı. Yapılan aramada, küçük yaşta olan kardeşlerin bel bölgesine sarılı özel olarak hazırlanmış kuşak içerisinde, 8 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline bezle bağlayarak taşıttığı tespit edilen T.O., 'gözaltına alındı. Şüpheli T.O., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.


Edremit, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti
İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]