Kardeşlerinin hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda eden ablalar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kardeşlerinin hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda eden ablalar son yolculuğuna uğurlandı

05.07.2022 16:45

Babalarının traktörünü kullanırken kaza geçiren ve en küçük kardeşlerini kurtarmak için kendi hayatını feda eden ablalar son yolcuğuna uğurlandı.

Babalarının traktörünü kullanırken kaza geçiren ve en küçük kardeşlerini kurtarmak için kendi hayatını feda eden ablalar son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Selametli Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kaybolan ineklerini babalarının traktörü ile arayan 3 kız kardeşin en büyüğü İrem Ayşenur Üzüm (16), traktörün vitesini yükselmeye çalıştı, ancak traktör geri geri gelerek takla attı. Çevredeki insanların iddialarına göre ise kaza sonrasında eve gelen 5 yaşındaki Medine Üzüm, ablalarının kaza yaptığını ve kendisini traktörden atarak kurtardığını dile getirdi. Kazanın ardından ağır yaralanan İrem Ayşenur Üzüm ve Şeymanur Üzüm yaşamını yitirdi. Cenaze namazları ise Selametli Camii'nde kılınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İrem Ayşenur Üzüm'ün çok sayıda sınıf arkadaşı ve öğretmeni de katıldı.

İrem Ayşenur Üzüm'ün okuldan arkadaşı Ozan, İrem'in ölümüne inanamadığını belirterek, "Bilgisayar başında arkadaşımla oyun oynuyorduk. Bana Anıl diye bir arkadaşımdan haber geldi, olayı anlattı. Ben başta inanamadım sonra diğer bir arkadaşımla konuştum doğruladı. Sonrasında sabah gideceğimizi söyledi, bu köye geldik. Ailesinin inekleri kaçıyor sanırım, hepsi birlikte traktörle beraber inekleri aramaya gidiyorlar. Ondan sonra İrem de traktörün hakimiyetini kaybediyor ve traktörle beraber yuvarlanıyorlar. Yuvarlanırken İrem en küçük kardeşini itiyor kendi canını feda ederek onun hayatını kurtarıyor. İrem'i ve ortanca kardeşini kaybediyoruz. Çok iyi bir insandı okulda birisinin parası yoksa kantinden gidip ona bir şeyler alırdı. Hatta sormazdı direkt ısmarlardı herhangi bir şeyi. Köyde gündelik hayatında yaşlılara eczaneden ilaçlarını alırdı. Çocuklara kırtasiyeden yardımlarını yapardı. Köyde de bilinen ve yardımsever birisi" diye konuştu.

"KENDİ CANINI FEDA EDEREK KARDEŞİNİ KURTARDI"

İrem'in sınıf arkadaşı Anıl ise İrem'in kendi hayatını feda ederek kardeşini kurtardığına vurgu yaparak, "İrem ile aynı sınıftaydık, iyi bir insandı yani yardımseverdi. Mesele birisinin karnı açsa direk kantinden bir şey alırdı. İyi insandı severdik kendisini. Bu traktör kazasında vefat etti. Kendi canını feda ederek kardeşini kurtardı" dedi.

"AİLESİNDEN YARDIMI ESİRGEMEZDİ"

İrem'in sınıf arkadaşı Mehmet ise İrem ile çok yakın arkadaş olduğuna dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

"İrem benim çok yakın arkadaşımdı. Okulda olsun evde olsun ailesine karşı ve bize karşı çok iyi bir insandı. En son ailesine yardım etmek için inekleri aramaya gitmişti. O sırada da yanında iki kardeşi vardı, kaza yaptı ve vefat etti. Bir kardeşini kurtarmak için motordan onu atmaya çalıştı. Kurtuldu da ama İrem ve diğer kardeşi vefat etti. Çok iyi bir insandı, herkesin derdine koşardı. Özellikle okuldan geç gelmesine rağmen ailesinden yardımı esirgemezdi. Her türlü derdine koşardı. Okul durumu çok iyi biriydi, derslerinde çok başarılıydı. Teşekkür belgesi aldı bu dönem okulu boşlamıştı ama yine bu dönem iyi geçti. "

(Doğukan Gürel - Hakan Karaduman - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşlerinin hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda eden ablalar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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