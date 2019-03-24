Son Dakika Haberleri: Kardeşlerinin Kavgasına Müdahale Eden Ağabey Öldü

Kardeşlerinin Kavgasına Müdahale Eden Ağabey Öldü

39 dakika önce

Erzincan'da iki kardeşinin arasında çıkan kavgaya müdahale eden ağabey hayatını kaybetti.

Kardeşlerinin Kavgasına Müdahale Eden Ağabey Öldü, System.String[]
Erzincan'da iki kardeşinin arasında çıkan kavgaya müdahale eden ağabey hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yoğurtlu Beldesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kardeş olan A.Y ile H.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya ağabeyleri Y.Y., müdahale etti. Y.Y., kardeşlerinin kavgasını ayırarak av tüfeğini ellerinden aldı. Y.Y., tüfeği yere attığı sırada silah ateş alarak kazara kolundan ve göğsünden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Y.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. 2 kardeş gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yoğurtlu, Erzincan, 3. Sayfa
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