Kardeşlerinin sevgi gösterisi sosyal medyada ilgi gören Elif yakında taburcu edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olduğu hastanenin bahçesinde kardeşlerinin sevgi gösterisiyle gündeme gelen Elif'in yakında taburcu edileceğini bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan kardeşleri Elif'i, hastane penceresinden görmek için bekleyen minik çocukların videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çocukların, pencereye çıkan kardeşlerine, "seni çok seviyorum" diye seslenmeleri ve mutlulukları izleyenlerin içini ısıttı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından, "Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak." bilgisini paylaşarak çocukların videosuna yer verdi.