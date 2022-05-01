Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti

01.05.2022 22:25

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 yaşındaki Afra, kardeşleriyle gölet kenarında oynarken düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 yaşındaki Afra, kardeşleriyle gölet kenarında oynarken düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kozağacı Mahallesi'nde 10 yaşındaki ablası ve 7 yaşındaki abisi ile oyun oynamak için gölet kenarına giden 4 yaşındaki Afra Cennud, dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşleri ise durumu anne ve babasına bildirdi. Baba Mervan Cennud ve Hude Cennud ise suyun içerisinde küçük kızlarını aramaya başladı ve çevredekilerin yardımıyla durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Baba Mervan ile amca Hasan Cennud 1,5 saat aramadan sonra minik Afra'yı sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Minik Afra'nın cansız bedeni önce Serik Devlet hastanesi morguna, ardından ölüm kesin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay anını anlatan Muhammed El Turki, "Afra'yı kurtarmak 1,5 saat aradık. Sonra suyun üstünde gördük. Amcaoğlu soyunarak suya girdi ve çıkarttı ama kurtarılamadı" diye konuştu

(Mehmet Demirci/İHA)

Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti
Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti
Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti
Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti
Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti
Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti
Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti

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Antalya'da oyun oynarken gölete düşen 4 yaşındaki Afra yaşamını yitirdi Antalya'da oyun oynarken gölete düşen 4 yaşındaki Afra yaşamını yitirdi Son dakika: 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti Son dakika: 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölete düşen minik Afra hayatını kaybetti - Son Dakika


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