Kardeşlik Futbol Turnuvası Düzenlendi

Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi kapsamında Kardeşlik Futbol Turnuvası düzenlendi.

Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi kapsamında Kardeşlik Futbol Turnuvası düzenlendi.



Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşması amacıyla 15 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin halı sahasında yapıldı.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor Kulübü Şanlıurfa Şube Başkanı Şeyhmus Aydoğdu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de misafir edilen ve özellikle kamp dışında kalan Suriyelilerin zaman zaman uyum sorunu yaşadığını hatırlattı.



Turnuvanın amacının bu sorunu ortandan kaldırmak olduğunu belirten Aydoğdu, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim İl Müdürlüklerince Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi başlatıldı. Projeyle birlikte Türk ve Suriyeli çocuklarımız arasında uyumu sağlamaya çalışıyoruz. Futbol turnuvasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



8 Mart'a kadar devam edecek turnuvada, dereceye girecek takımlara çeşitli hediyeler verilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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