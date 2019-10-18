Son Dakika Haberleri: Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

12 dakika önce

MUŞ'ta, Kardeşlik Platformu üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na ve Türkiye ile ABD arasında Ankara'da varılan anlaşmaya destek açıklamasında bulundu.

Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

MUŞ'ta, Kardeşlik Platformu üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na ve Türkiye ile ABD arasında Ankara'da varılan anlaşmaya destek açıklamasında bulundu.

Kentteki Çağlayan Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası toplanan Kardeşlik Platformu üyeleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla konvoy halinde tur attı. Muş Valiliği önünde sona eren konvoyun ardından Muş Kardeşlik Platformu Basın Sözcüsü Kemal Türkan, basın açıklamasını okudu. 'Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye ile ABD arasında dün Ankara'da varılan anlaşmayı desteklediklerini belirten Türkan, "Ülkemizi çevrelemek ve milletimizi terör batağında boğmak isteyen şer odaklarına karşı 9 Ekim Çarşamba günü başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı tüm kalbimizle destekliyoruz. Dün itibarıyla ABD ve NATO'nun yazılı taahhütleri doğrultusunda 120 saatliğine bu harekata ara verilmesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını yüce Allah'tan diliyoruz" dedi.

Basın açıklamasından sonra 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak isteyen gönüllüler için hazırlanan dilekçeler dağıtıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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