Son Dakika Haberleri: Kardeşlik şarkıları
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Kardeşlik şarkıları

7 saat önce

TİM Show Center'daki geceye aralarında Amerika, Kanada, Japonya, Rusya ve Arjantin'den gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kardeşlik şarkıları, System.String[]

TİM Show Center'daki geceye aralarında Amerika, Kanada, Japonya, Rusya ve Arjantin'den gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Konser, seyircilerin coşkuyla eşlik ettiği "We are the World" şarkısıyla sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Japonya, Kanada, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:29 
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