Kardeşlik şarkıları
7 saat önce
TİM Show Center'daki geceye aralarında Amerika, Kanada, Japonya, Rusya ve Arjantin'den gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
TİM Show Center'daki geceye aralarında Amerika, Kanada, Japonya, Rusya ve Arjantin'den gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Konser, seyircilerin coşkuyla eşlik ettiği "We are the World" şarkısıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:29
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