Kardeşlik Sofrası Defne'de Kuruldu
3 saat önce
HBB mübarek Ramazan ayının gelişi ile beraber kurduğu kardeşlik sofrasını genişletmeye ve şehrin her noktasına ulaştırmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:01 Kaynak: Bültenler
HBB, kardeşlik sofrasını bu kez Defne Sevgi Parkı'nda kurarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bereket ve bolluğunu Defne halkıyla paylaştı.
Ellerin barış ve kardeşlik için semaya açıldığı iftar sofrasında ekmeğini hemşehrileriyle paylaşan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a Defneliler yoğun ilgi gösterdi.
Yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği iftar yemeği sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun başarılı sanatçıları sahneledikleri oyunlarla Samandağlılara keyifli anlar yaşattı.
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