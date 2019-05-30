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Kardeşlik ve gönül sofraları Donatım Park'ta kurulacak

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde kardeşlik ve gönül sofraları Donatım Park'ta kurulacak.

Kardeşlik ve gönül sofraları Donatım Park'ta kurulacak, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde kardeşlik ve gönül sofraları Donatım Park'ta kurulacak. 31 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek iftarda on binlerce Sakaryalı hep birlikte oruçlarını açacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Donatım Park'ta kardeşlik sofraları kuruluyor. Kadir Gecesi'nde on binlerce Sakaryalının birlikte aynı sofralarda buluşarak oruç açacağı iftar programı için ise hazırlıklar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "31 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek iftar programına tüm vatandaşlar davet edilirken; Kadir Gecesi'nde Donatım Park'ta kurulacak olan kardeşlik sofralarında Kur-an'ı Kerim tilaveti ile gönül kapıları aralanacak. Hayali Seçkin Bayramoğlu ise orta oyunu ve meddah hikayelerini çocuklar için anlatacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren YADEM'de 65 yaş üstü kursiyerlerin hazırladığı Nakkaşlık eserleri beğeniye sunulacak" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilecek buluşmada hemşehrileriyle kucaklaşacaklarını ifade ederek tüm Sakaryalıları iftar programına davet etti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:38 Kaynak: İHA
Sakarya, Kadir Gecesi, Güncel
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