Son Dakika Haberleri: Kardinal Pell'in temyiz başvurusu kabul edilmedi
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Kardinal Pell'in temyiz başvurusu kabul edilmedi

9 dakika önce

Çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Vatikan'ın eski Maliye Bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell'in temyiz başvurusu reddedildi.

Kardinal Pell'in temyiz başvurusu kabul edilmedi, System.String[]
Çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Vatikan'ın eski Maliye Bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell'in temyiz başvurusu reddedildi.

Dünya çapında en yüksek katolik olan Kardinal Pell, 90'lı yıllarda 13 yaşındaki iki çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz suçundan doğan 6 yıllık mahkumiyeti hakkında temyize başvurmuştu. Victoria Yüksek Mahkemesi Başkanı Anne Ferguson, bugün yaptığı açıklamada, temyiz başvurusuna bakan üç hakimden ikisinin Kardinal Pell'in suçlu olduğuna karar vererek temyiz başvurusunu reddettiğini söyledi. Avustralya mahkemesi, temyiz başvurusu reddedilen Pell'in en az 3 yıl daha hapis yatmasına karar verdi. Pell, cezasının hükümleri uyarınca 81 yaşında olacağı Ekim 2022'de şartlı tahliye için uygun olacak.

Pell'in taciz ettiği çocuklardan birinin avukatı Vivian Waller, yaptığı açıklamada müvekkilinin, "Herkesin inanabileceği, herkesin yasa önünde eşit olduğu ve kimsenin yasaların üstünde olmadığı bir hukuk sistemi için minnettarım" dedi.

Pell'in Sözcüsü Katrina Lee, müvekkilinin sakinliğini koruduğunu, hukuk ekibinin son temyiz başvurusu için Avustralya'da Yüksek Mahkeme'ye özel izin başvurusu yapıp yapmamayı belirlemek için inceleme yaptığını söyledi. Lee, "Kardinal Pell bugünkü karardan dolayı açıkça hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.

Vatikan'dan yapılma açıklamada ise, mahkemenin kararının kabul edildiği ve suistimal yapan din adamlarını takip etmeye kararlı olunduğu bildirildi. - MELBOURNE
Vatikan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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