Kardiyo Nedir ve Ne İşe Yarar? Kardiyo Nasıl Yapılır ve Faydaları Neler - Son Dakika

Kardiyo Nedir ve Ne İşe Yarar? Kardiyo Nasıl Yapılır ve Faydaları Neler

11.05.2021 02:43
Kardiyo Nedir ve Ne İşe Yarar? Kardiyo Nasıl Yapılır ve Faydaları Neler, System.String[]

Kalp atış hızı ile ilgili olan egzersizler olarak bilinen kardiyo yapılması doktorlar tarafından da önerilmektedir.

Kalp atış hızı ile ilgili olan egzersizler olarak bilinen kardiyo yapılması doktorlar tarafından da önerilmektedir. Kalp atış hızları kardiyo egzersizleri ile birlikte iyice artmaktadır. Bu sayede kardiyo ile yağ yakım oranı da artmaktadır. Mutlaka spora başlanmadan önce kardiyo yapılması önerilmektedir.

Kardiyo Nedir?

Kalp atışlarını hızlandırmak amacı ile yapılan antrenmanlara kardiyo denilmektedir. Kardiyo ile birlikte vücudun kan damarları ve kardiyovasküler sistemi harekete geçer. Vücudun kardiyovasküler sistemini güçlendirmek için yapılmış olan egzersizlere kardiyo egzersizleri denilmektedir.

Kardiyo antrenmanları tek tipte değil birçok tipte olabilir. Koşu, hızlı adımlarla yürüme, yüzme ve tenis gibi spor faaliyetleri kardiyoya örnekler olarak bilinmektedir. Kardiyo egzersizleri ile birlikte nefes alışverişi de artmaktadır. Bu sayede kişide kalp atışı hızlandığı gibi yağ yakımı da hızlanmaktadır.

Kardiyo Ne İşe Yarar?

1) Yağ Yakımını Hızlandırır

Yağ yakmak isteyen kişiler kardiyo egzersizlerini mutlaka yapmalıdır. Yağ yakımını hızlandıran kardiyo kilo vermek isteyenlerin sıklıkla yaptığı egzersizlerden bir tanesidir. İstenmeyen yağları kardiyo egzersizleri ile birlikte yakmanız mümkündür. Kardio antrenmanları yağ yakmak için en sık yapılan antrenmanlar arasındadır.

2) Damar Tıkanıklıklarını Engeller

Kardiyonun en önemli faydaları arasında damar tıkanıklığını engellemesi gelmektedir. Damar tıkanıklıklarını engelleyen kardiyo bu bağlamda kalp sağlığına da etki eder. Kalp damar tıkanıklıkları gibi hastalıkları engelleyen kardiyo egzersizleri sürekli olarak uzman kardiyologlar tarafından önerilmektedir.

3) Menapoz Dönemine Etki Eder

Kardiyonun işe yaradığı bir diğer etki ise menapoz dönemine etki etmesidir. Menapoz dönemi sağlığı için kardiyo son derecede önemlidir. Kadınların menapoz dönemini daha rahat geçirmesi açısından kardiyo egzersizleri yapmak çok önem teşkil ediyor.

Kardiyo Nasıl Yapılır?

1) Koşma

Özellikle treking en önemli sporlar arasında yer almaktadır. Kardiyo için son derecede önemli olan koşu hafif tempo ve hızlı tempo ile yapılabilir. Bu şekilde kalp atışı da hızlanmaktadır. Koşu ile birlikte kardiyo yapılması mümkündür.

2) Yüzme

Yüzme de en etkili kardiyo egzersizleri arasındadır. Yüzme yaparken bütün vücut kasları aynı anda çalışmaktadır. Bu şekilde kalp daha hızlı kan pompalar. Yüzme antrenmanlarını yaparak kardiyo egzersizlerini yapabilirsiniz. Yüzme aynı zamanda son derecede sağlıklıdır.

3) İp Atlamak

İp atlayarak da yine kardiyo egzersizlerini yapabilirsiniz. İp atlamak aynı zamanda çok eğlencelidir. En yorucu kardiyo egzersizlerinden bir tanesi olan ip atlamak kalp atışını önemli ölçüde hızlandırmaktadır. İp atlama ile birlikte vücut kaslarının hemen hemen hepsi çalışır. Bu şekilde normal tempo ile kalori yakmak ve yağ yakmak da mümkündür.

4) HIIT Kardiyo

Önemli bir kardiyo egzersizidir. Yağ yakımını hızlandıran HIIT kardiyo kas kütlesini de arttırmanızı sağlar. Kalori yakmak için HIIT Kardiyo egzersizleri mutlaka önerilmektedir.

Kardiyo Faydaları Neler?

Kardiyonun en önemli faydaları arasında yağ yakmak gelmektedir. Vücutta istenmeyen yağların yok edilmesi için kardiyo yapılması önerilmektedir. Kardiyo egzersizleri vücuttaki yağları hareket geçirir. İstenmeyen yağların hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kardiyonun bir diğer faydası ise kilo verdirmeyi sağlamasıdır. Kilo vermek isteyenlerin mutlaka kardiyo egzersizlerini yapması önerilmektedir. Düzenli olarak kardiyo egzersizleri yaparak kilo verebilirsiniz.

Kardiyo Nedir ve Ne İşe Yarar? Kardiyo Nasıl Yapılır ve Faydaları Neler

Menapoz, Tenis, Yüzme, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kardiyo Nedir ve Ne İşe Yarar? Kardiyo Nasıl Yapılır ve Faydaları Neler - Son Dakika Magazin


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