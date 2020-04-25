Kardiyolog Başer: Evde kalp krizleri artabilir; kontrollerinizi atlamayın - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kardiyolog Başer: Evde kalp krizleri artabilir; kontrollerinizi atlamayın - Son Dakika

Kardiyolog Başer: Evde kalp krizleri artabilir; kontrollerinizi atlamayın

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kalp rahatsızlıklarını ertelediğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, bunun yanlış olduğunu, hastaların muayenelerini ertelememelerini belirtti.

Kardiyolog Başer: Evde kalp krizleri artabilir; kontrollerinizi atlamayın, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kalp rahatsızlıklarını ertelediğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, bunun yanlış olduğunu, hastaların muayenelerini ertelememelerini belirtti. Başer, "Bu dönemde evde kalp krizleri, kalp yetersizliğinin tetiklendiği durumlar, ciddi ritim bozuklukları sonucu kaybedilen hastalar var" dedi.

Kalp hastalarının koronavirüs açısından riskli hasta grubunda yer aldığını hatırlatan Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, bu kişilerin kendilerindeki belirtileri takip etmesi gerektiğini söyledi. Kişilerin koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitmekten çekindiğini belirten Prof. Dr. Bengi Başer, "Koronavirüs salgını nedeniyle biz de hastalarımızı hastanelere gelmemeleri konusunda uyarıyoruz. Herhangi bir acil durum gelişmedikçe şu dönemde evden çıkmayın uyarıları yapıyoruz. Bu uyarılarımız çok doğru ancak kalp hastalığı ayrı bir konu. Tüm dünyada kalp hastalıklarıyla ilgili problemler, acil vakalar şu dönemde artmaya başladı. Evde kalp krizleri, kalp yetersizliğinin tetiklendiği durumlar, ciddi ritim bozuklukları sonucu kaybedilen hastalar var. Amerika'da da bu iş ciddi bir halk sağlığı problemi haline geldi. Türkiye'de de aynı durum mevcut" diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Koronavirüsün, kronik hastalığı olan kişileri daha fazla etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Bengi Başer, şunları söyledi:

"Kronik hastalıkların yüzde 40'ını kalp hastalıkları oluşturuyor. Özellikle hipertansiyon hastalarında ağır seyir yüzde 55, damar tıkanıklığında ağır seyir yüzde 6'larda. Yani kalp hastalarının korunması çok önemli. Ama kendilerinde herhangi bir düzensiz tansiyon atakları, ritim bozuklukları, göğüs ağrıları, nefes darlığı varsa dikkatli olmaları gerekiyor. Koronavirüsün en büyük yarattığı problemlerden birisi kalp hastalarında kalp kasının tutulması olabiliyor. 10 hastadan birinde görülen bu durum yüzde 50 oranında ölümle seyrediyor. Nefes darlığının olması durumunda mutlaka kalp doktorlarını bilgilendirmeleri gerekiyor. İleri yaş grubunda ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü denge çok çabuk bozulabiliyor. Herhangi çarpıntı, ritim bozukluğu, nefes darlığı, göğüs ağrısı durumunda doktoru bilgilendirin. Bir kalp problemi durumunda hastanelerde steril ortamlar yaratarak hastaları görmeyi sağlarız. Evde ölümler ciddi sorunlar yaratacaktır."

"EVDE KRİZLER ARTMAYA BAŞLADI"

Evde görülen kalp krizlerinin karantina döneminde tüm dünya için problem olmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Başer, "Çünkü insanlar koronavirüs hastalığı nedeniyle hastanelere gelmiyorlar. Kalp klinikleri, anjioların yapıldığı alanlardaki hastalarda yüzde 90'a yakın bir düşüş var. Hastalar takiplerini aksattıklarını bir kalp krizi vakası ile acillere gelebiliyorlar. Şikayetlerini salgın düzelsin öyle hastaneye gidelim diye erteliyorlar. O nedenle bu konuyu çok önemsiyoruz. Özellikle Amerika'da Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin bu konuda birtakım açıklamaları oldu. Biz de kalp doktorları olarak bu açıklamaları yakından takip ediyoruz. Bu durumun ciddi bir halk sağlığı problemi olduğu oradaki kardiyologlar tarafından da tartışılıyor" dedi.

"PANİK ATAK İLE KARIŞTIRILABİLİR"

Panik atak nöbetleri ile kalp problemlerinin karıştırılabileceğini belirten Başer, "KOVID-19 hastalığı ritim bozukluğunu tetikleyebiliyor. Göğüs ağrıları ve hatta elektro değişiklikleriyle gelen hastaya anjio yaptığımızda damarların normal olduğunu gördüğümüz hastalar oluyor. Bu tip vakalar da var. KOVID-19 aynı zamanda pıhtılaşmayı tetikliyor. Bacaklarda oluşan pıhtı akciğere atabilir. Bunlar ölümcül sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda kalp krizlerini tetikliyor. Kalp KOVID 19 ile aslında çok iç içe. Bu hastalıkta kardiyologların da hastaları takipte tutmalarının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KARANTİNA SONRASI 'OBEZİTE' SORUNLARI YAŞANACAK"

Herkesin evde olduğu bu dönemde hareketsiz yaşama alıştığını anlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, "Bu hareketsiz günlerin ardından maalesef obezite vakaları artacak. Evde tüketilen cipsler, kekler, böreklerin geri dönüşü kötü olacak. Kiloyu tetiklediğinde tansiyon ve kolesterolü ve otomatikman şekeri ve kalbi de etkileyecek. O nedenle şu günleri nasıl geçirdiğimiz çok önemli. Kişi evde olduğu şu dönemde bir nefes darlığı, göğüs ağrısı, aşırı halsizlik, kalbinde düzensizlik, birden yükselen tansiyon hissediyorsa kendini mutlaka izlemelidir. Kalp ile ilgili acil işlemler hastanelerde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bazı hastaneleri şu dönemde daha steril hale getiriyor. Her bölgede böyle hastaneler belirlenmeli ve kronik rahatsızlığı olan kişiler buralara başvurabilmelidir. Bu konuda kronik hastalar için ayrı bir aksiyon almak sağlıklı olacaktır" uyarısında bulundu.


Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:52 Kaynak: DHA

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