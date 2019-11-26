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Kardiyolog, boşandığı eşini tekme- tokat dövdü; O anlar kamerada

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kardiyolog M.M., eski eşi A.G.'yi kucağında çocuğunun olduğu sırada tekme- tokat dövdü.

Kardiyolog, boşandığı eşini tekme- tokat dövdü; O anlar kamerada, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kardiyolog M.M., eski eşi A.G.'yi kucağında çocuğunun olduğu sırada tekme- tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, A.G. ise eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz 10 Kasım günü akşam saatlerinde, Derince'de bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., boşandığı eşi A.G.'ye 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere eski eşinin yaşadığı siteye geldi. M.M. ile A.G. arasında sitenin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme- tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'YUMRUKLAYARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Bir hastanede memur olarak görev yapan A.G. evlilikleri sırasında eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Velayeti bende bulunan çocuğumuzu bana teslim ederken, yaşadığım sitenin içerisinde ve çocuğumuzun gözünün önünde beni defalarca tekmeledi. Yumruklayarak ölümle tehdit etti. Çocuğu teslim etmeme, kaçırma, iştirak nafakasını düzenli ödememe gibi icra mahkemelerince de tespit edilmiş suçları mevcuttur. Yaşadığım eve tehdit ve zorla girip evin içinde de tehditlerine devam ederek bana hakaret ve cinsel saldırıda bulunmuş, bunun üzerine belirlenen 6 aylık koruma tedbir kararının süresi, verdiği yalan beyanları doğrultusunda 3 aya düşürülmüştür" dedi.

'KORUMA KARARININ UZATILMASI GEREK'

A.G. koruma kararının uzatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.'den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir."


10 Kasım, Ataşehir, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:19 Kaynak: DHA
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