Kardiyolog Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde göreve başladı - Son Dakika

Kardiyolog Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde göreve başladı

16.03.2021 14:45
Kardiyolog Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde göreve başladı, System.String[]

TAVİ yöntemi olarak bilinen ameliyatsız kalp kapağı değişiminde 150'nin üzerinde işlem gerçekleştiren, kalp kapak hastalıklarının tedavisi, koroner arterlerin balon ve stentleme işlemleri, kalp pilleri ve bacak damarlarının anjiyografik yöntemlerle tedavisinde Türkiye'nin sayılı isimlerinden...

TAVİ yöntemi olarak bilinen ameliyatsız kalp kapağı değişiminde 150'nin üzerinde işlem gerçekleştiren, kalp kapak hastalıklarının tedavisi, koroner arterlerin balon ve stentleme işlemleri, kalp pilleri ve bacak damarlarının anjiyografik yöntemlerle tedavisinde Türkiye'nin sayılı isimlerinden olan Kardiyolog Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı.

Alanında Türkiye'nin sayılı isimlerinden Prof. Dr. İlker Gül, özellikle ameliyat edilemeyen veya operasyon riski yüksek kalp kapak hastalıklarının ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilmesindeki başarısıyla biliniyor. TAVİ, Mitraclip, Carillon, Mitral balon gibi ameliyatsız yöntemlerin yanı sıra kalp pilleri (KPM, ICD, CRT) ve ritim bozukluklarında, ayak damarlarının tıkanıklığının açılmasında kullanılan girişimsel anjiyografik işlemlerde, boyun damar darlıklarında karotis stentlemede, kalp damarları olan koroner arterlere yönelik her türlü balon ve stentleme işleminde, Kronik Total Oklüzyon (CTO) denen uzun süreli kalp damar tıkanıklığının ileri metodlar ile tedavisinde, böbrek damar darlıklarının balon ve stentleme işlemlerinde, hipertansiyon tedavisinde yeniden gündeme gelen renal ablasyon işlemlerinde, kalp kasının ileri derecede kalınlaştığı hastalarda alkol ablasyonu ve genel kardiyoloji alanlarında da deneyim sahibi.

Prof. Dr. İlker Gül, TAVİ olarak bilinen aort kapak hastalığının ameliyatsız tedavisinde, bizzat bu işlemini ilk kez gerçekleştiren Prof. Dr. Alein Cribier'den eğitim alarak birlikte TAVİ işlemlerinde de bulundu. Bugüne kadar 150'den fazla TAVİ işlemi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gül, kalp pilleri alanında Avrupa'da aldığı eğitimlerden sonra geliştirdiği kendine ait yöntemler ile yaptığı pil implantasyon işlemlerine de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek.

Kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü), koroner yetmezliği (kronik iskemik kalp hastalıkları), kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları (kalp dışı organ ve uzuvlara kan götüren damar yapılarının hastalıkları), aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve erişkin yaşta gözlenen doğumsal kalp hastalıkları Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın alanına giren başlıca hastalıklardır.

Günümüzde bu hastalıkların ameliyatsız tedavi yöntemlerinde pek çok teknolojik ilerlemeler oldu. Geliştirilen yeni cihazlar ile operasyon riski yüksek olan hastaların tedavileri de artık gerçekleştirilebiliyor. Geçmişte tek çözümü açık kalp cerrahisi olan kardiyovasküler hastalıkların önemli bir kısmının tedavisi deneyimli hekimler tarafından ameliyatsız yöntemler ile yapılabiliyor. Bu yöntemlerin başarılı olabilmesindeki en önemli kriter doğru hastanın ve ona uygun doğru yöntemin seçilebilmesidir. Bu da mesleki deneyim ve malzeme bilgisinin önemini daha da ön plana çıkarıyor. Alanının Türkiye'deki en önemli isimlerinden Prof. Dr. İlker Gül, TAVİ yöntemi ile kalp kapak hastalıklarının tedavisinde, koroner arterlerin balon ve stentleme işlemlerinde, kalp pillerinde ve bacak damarlarının anjiyografik yöntemlerle tedavisinde büyük bir tecrübe ve birikime sahip.

Prof. Dr. İlker Gül kimdir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2005'te mezun olan Prof. Dr. İlker Gül, 2006 - 2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 2011 - 2014 yılları arasında ise Trabzon Ahi Evren Göğüs Hastalıkları Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman olarak çalıştı. 2013 - 2015 yılları arasında TAVİ ve kalp pilleri ile ilgili Avrupa'da çeşitli ülkelerde eğitim alarak bu yöntemlerin uygulandığı işlemlerde yer aldı. 2021'e kadar T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında çalıştı.

Uluslararası ve ulusal hakemli saygın bilimsel dergilerde 56 adet orijinal makalesine 264'ün üzerinde bilimsel atıf yapılan Prof. Dr. Gül, bilimsel dergilerde jüri üyelikleri yaptı. Bilimsel toplantılarda da pek çok görev aldı. Uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulan ve bildiri kitabı haline getirilen 77 çalışması bulunuyor. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. İlker Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. - İSTANBUL

Kardiyolog Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde göreve başladı

Suat Günsel, İlker Gül, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardiyolog Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde göreve başladı - Son Dakika


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