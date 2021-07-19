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Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil - Son Dakika

Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil

19.07.2021 09:57

Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil Kalbinde ritim bozukluğu olanlar dikkat; aritmi çözümsüz değil Kalbin normal ritminin düzensiz seyretmesi olarak da ifade edilen "Aritmi" hastalığını anlatan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç.

Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil

Kalbinde ritim bozukluğu olanlar dikkat; aritmi çözümsüz değil

İSTANBUL - Kalbin normal ritminin düzensiz seyretmesi olarak da ifade edilen "Aritmi" hastalığını anlatan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uslu, "Aritmi genellikle çarpıntı şeklinde hissedilir. Bazen bayılmalarla ortaya çıkabilir ve tedavi yaklaşımı da kalbin gerek hızlanması, gerek yavaşlamasına göre farklı olabilmektedir" diyerek aritmi hastalığının tedavi yöntemlerini açıkladı.

Aritmi hastalığı, kalbin normal ritminin düzensiz seyretmesi olarak da ifade edilmektedir. Normal değerleri 60 ile 100 arasında olan kalp atış hızının bazı durumlarda dengesinin bozulmasıyla düzensiz atışlar yapmaya başlaması aritmiye neden olmaktadır. Aritminin bazı durumlarda çarpıntı hissiyle bazı durumlarda ise bayılmayla kendini gösterdiğini ifade eden SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uslu Aritmi hastalığının tedavi yöntemlerini anlattı.

"Aritmi genellikle çarpıntı şeklinde hissedilir. Bazen bayılmalarla da ortaya çıkabilir"

Aritmi hastalığını anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uslu, "Aritmi, kalbin normal ritminin düzensiz seyretmesi olarak ifade edilebilir. Normal kalp ritmi dediğimiz şey 60 ile 100 arasında olan kalp hızının düzeninin bozulmasıdır. Bu durum genellikle çarpıntı şeklinde hissedilir. Bazen bayılmalarla ortaya çıkabilir ve tedavi yaklaşımı da gerek hızlanması, gerek yavaşlamasına göre farklı olabilmektedir. Söylediğimiz gibi eğer aritmili bir hastada kalbin yavaşlaması şeklinde bir problem söz konusuysa bu durumda öncelikle hastanın ilaç kullanım öyküsü incelenmeli veya altta yatan bir neden var mı araştırılmalıdır. Sonrasında da duruma göre kalp yetmezliği gibi konular araştırıldıktan sonra kalp piliyle veya günümüzde şok cihazları dediğimiz pillerle veya kalp yetmezliğine de faydası olan 3 odacıklı kalp pilleriyle tedavi edilebilir" diye konuştu.

"Kliniğimizde her tür aritminin tedavisi yapılmaktadır"

Aritminin tedavi şekillerini anlatmaya devam eden Doç. Dr. Uslu, "Hastada eğer aritmi bir çarpıntı şeklinde kendini gösteriyorsa bu durumda da günümüzde gerek konvansiyonel ablasyon, gerekse 3 boyutlu haritalamalarla ablasyon uygulanabilir. Kliniğimizde her türlü aritminin tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizde bir aritmi ekibimiz bulunmakta ve bu aritmi ekibi gerek kalp pilleri, gerekse radyo frekans ablasyon veya dondurarak ablasyon işlemlerinde oldukça tecrübelidir. Çarpıntılı hastalarda temelinde yatan problemin ne olduğu araştırılır ardından da radyo frekans uygulanır. Tam aksi şekilde eğer kalp ritminde de yavaşlama söz konusu ise bu durumda da kalp pili uygulamasıyla tedavi yaklaşımı mevcut. Hastanemizde üç boyutlu haritalama ile teknolojik bir şekilde Aritminin tedavisi yapılmaktadır." dedi.

Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil
Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil
Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil
Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyo, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardiyoloji uzmanı açıkladı: Kalpte aritmi çözümsüz değil - Son Dakika


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