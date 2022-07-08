Kardiyoloji Uzmanı Dr. Harman, "Kalp ve damar hastalığı olanlar mutlaka diyetlerine dikkat etmeli" - Son Dakika
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Harman, "Kalp ve damar hastalığı olanlar mutlaka diyetlerine dikkat etmeli"

08.07.2022 09:47
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Harman, "Kalp ve damar hastalığı olanlar mutlaka diyetlerine dikkat etmeli"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Harman, "Kalp ve damar hastalığı olanlar mutlaka diyetlerine dikkat etmeli"ELAZIĞ Kalp ve damar hastalarının Kurban Bayramında diyetlerine dikkat etmeyip, fiziksel aktivitelerini azalttığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Harman, "Kalp ve damar hastalığı olanlar mutlaka diyetlerine dikkat etmeli"

ELAZIĞ Kalp ve damar hastalarının Kurban Bayramında diyetlerine dikkat etmeyip, fiziksel aktivitelerini azalttığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, "Maalesef bu ciddi ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Kalp ve damar hastalığı olanlar tıpkı Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi mutlaka diyetlerine dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, Kurban Bayramı öncesi kalp ve damar hastalarına uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda yoğun et ve et ürünleri tüketildiğini aktaran Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, "Bunlar yüksek kolesterol ihtiva etmektedirler. Hastalarımızın yaptığı en büyük hatalardan biri Kurban Bayramında diyetlerine dikkat etmemeleri, fiziksel aktivitelerini azaltmalarıdır. Maalesef bu ciddi ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Özellikle yeni kesilen etler, sindirim bozukluğuna, etin sindirimin zorlaşmasına ve dolayısıyla hazımsızlık problemlerine yol açabilmektedir. Yeni kesilen etlerin en az bir iki gün bekletilmesini önermekteyiz. Kalp ve damar hastalığı olanlar tıpkı Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi mutlaka diyetlerine dikkat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda fiziksel aktivitelerin artırması gerektiğini dile getiren Harman, "Et ve et ürünlerinin içerisinde bulunan yoğun kolesterol içerikleri kalp ve damar hastalığı olanların hastalıklarını kötüleştirmektedir. Özellikle ülkemizde, Kurban Bayramı'nda, sosyokültürel durumdan kaynaklanan neredeyse 3 öğün et ve et ürünleri tüketildiğini görmekteyiz. Özellikle yoğun alınan et ve et ürünlerin beraberinde pirinç pilavı, ekmek ve tatlı gibi gıdalar ile tüketilmesi sindirim bozuklarının yanı sıra aniden bu yiyeceklerin bağırsağa ulaşması sonucu kanın oralarda göllenmesine ve hayati organlara kanın daha az gitmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte vücutta bazı hormonların salınımına yol açmaktadır. Bu hormonların salınımı sonrası, çarpıntı, tansiyon yüksekliği, kanın pıhtılaşması, kanın sindirim sisteminde göllenip kalp ve beyin gibi hayati organlara ulaşmaması sonucu kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Hastalarımızın et ve et ürünleri tüketirken mutlaka yağsız, tuzdan fakir beslenme ve bayram öncesi yaptıkları diyetlerine uymalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Uyarılarını sürdüren Harman, "Yiyeceklerinde mutlaka mevsim yeşillikleri, salata gibi lifli gıdalar içeren sindirimi kolay yiyecekler tüketmelerini önermekteyiz. Bunların yanı sıra fiziksel aktivitelerini mutlaka artırmaları gerekmektedirler. Kurban Bayramı'nda yemek öncesinde sabah akşam yapabilirlerse düzenli yürüyüş ve aktivitelerini yapsınlar. Bayramla beraber tuz tüketimi çok artmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tüketimi daha fazla olan kuyruk yağı, kavurma ve kızartma gibi yiyeceklere, özellikle kalp ve damar hastalığı olan hastalarımız çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Aşırı tuz tüketimi riskli hastalarda yüksek tansiyon, damar sertliği ve kalp krizine yol açmaktadır. Hastalarımızın Kurban Bayramı öncesindeki gibi fiziksel aktivitelerine ve diyetlerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardiyoloji Uzmanı Dr. Harman, 'Kalp ve damar hastalığı olanlar mutlaka diyetlerine dikkat etmeli' - Son Dakika

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