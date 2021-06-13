Üye Girişi
KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ - Son Dakika

KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ

13.06.2021 16:59

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta Christian Eriksen, kalbinin durmasına karşın yapılan erken müdahaleyle hayata geri döndü.

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta Christian Eriksen, kalbinin durmasına karşın yapılan erken müdahaleyle hayata geri döndü. Uzmanlar da yaşanan bu talihsiz olay sonrasında oyuncuya uygulanan tedaviye dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, "Sporcuya solunumunu en rahat sağlayabilecekleri pozisyonu vererek 'Otomatik External Defibrilasyon' dediğimiz şoklama cihazıyla şoklama yaptılar. O şoklamayla da sporcunun yaşama tutunduğunu görebiliyoruz. Bu sporcunun yanına 5 - 10 dakikalık sürelerle ulaşılmış olsaydı maalesef sporcunun ölüm haberini okuyor olacaktık" dedi. Esen, profesyonel spor kulüplerinin sporcularını mutlaka her yıl düzenli kalp kontrolünden geçirmesi gerektiğini de belirtti.

EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, müsabakanın 42. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri sahaya girdi ve Danimarkalı futbolcuya kalp masajı yaptı. Müdahale esnasında OED cihazının önemi ön plana çıktı. Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor. Stadyumlar ve havalimanlarında bu cihazlar bulunuyor ancak uzmanlar stadyumlar, AVM'ler, büyük ibadet merkezleri gibi kalabalık yerlerde de kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

"O ŞOKLAMAYLA DA SPORCUNUN YAŞAMA TUTUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, "100 bin sporcuda her yıl 1 veya 2 ani ölüm görülüyor. Bu yaşla da artıyor. 35 yaştan sonra bu olaylar meydana geldiği zaman kalp krizi 1'inci sırada yer alıyor ve diğer nedenler sıralanıyor. Dünkü maçta sporcu pozisyona girmeye çalışıyor, birkaç adım atıyor. Sonra duraksıyor ve yavaşça yana doğru düşüyor. Burada sanıyorum sporcu bir şeylerin ters gittiğini çok anlık olarak hissedip ayakta duramayacağını anlayıp kendini kontrollü bir şekilde yere bırakıyor. Sağlık ekibi hızla yanına geliyor. Sporcuya solunumunu en rahat sağlayabilecekleri pozisyonu vererek 'Otomatik External Defibrilasyon' dediğimiz şoklama cihazıyla da şoklama yaptılar. O şoklamayla da sporcunun yaşama tutunduğunu, sonrasında transfer olurken bilincinin açılmaya başladığını görüyoruz. Futbolcunun 29 yaşında olduğunu biliyoruz. Henüz genç bir yaş. Ritim bozukluğu ile de böyle bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. En büyük şansı hemen uygulanabilecek bir şoklama cihazının ekip tarafından kullanılabilir olması ve bu sayede yaşama tutunması" diye konuştu.

"BU SPORCUNUN YANINA 5 - 10 DAKİKALIK SÜRELERLE ULAŞILMIŞ OLSAYDI MAALESEF SPORCUNUN ÖLÜM HABERİNİ OKUYOR OLACAKTIK"

Kardiyoloji Uzmanı Esen sözlerine şöyle devam etti: "Bu otomatik şoklama cihazları eğer 3 dakika içerisinde kalbi duran kişiye bu cihazla şoklama yapılabilirse, yüzde 80 oranında kişinin hayatını kurtarabiliyoruz. Bu 3 dakikadan sonra geçen her bir dakikada bu başarı maalesef yüzde 10 ile 12 oranında azalıyor. Bu sporcunun yanına 5 - 10 dakikalık sürelerle ulaşılmış olsaydı maalesef sporcunun ölüm haberini okuyor olacaktık."

"OLUŞAN PROBLEM CİHAZ TARAFINDAN ALGILANARAK KENDİLİĞİNDEN ŞOKLAMA YAPIYOR"

Cihazın özelliklerini anlatan Prof. Dr. Esen, "Bu cihaz ani bir ritim bozukluğu ile durma noktasına geldiği zaman ve kalp ritmindeki durma ile beraber kalbin mekanik fonksiyonlarının da ortadan kalktığı bir süreç oluştuğu zaman, kendi kendine özel bir dijital bir sensör ile bağlantılı pedler kişinin göğüs bölgesine yapıştırılıyor. Oluşan problem cihaz tarafından algılanarak kendiliğinden şoklama yapıyor. Tam otomatik cihazlarda herhangi bir uygulayıcının şoklama yapmasına gerek kalmadan cihaz kendisi hissediyor, kendisi ayarlıyor ve şoku kendisi veriyor" ifadelerini kullandı.

"KALABALIK ORTAMLARDA KULLANILMASI ÖNERİLİYOR"

Cihazın kalabalık ortamlarda da kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Esen, "Bu cihazı ilk yardım yapmayı öğrenen, sertifikası olan herkes kullanabilir. Dolayısıyla kalabalık ortamlar, stadyumlar, AVM'ler, büyük ibadet merkezleri gibi kalabalık yerlerde kullanılması bir süredir uluslararası ilgili otoriteler tarafından öneriliyor" dedi.

NE YAPILMALI?

Prof. Dr. Ali Metin Esen, ani kalp ölümlerin önüne geçmek için yapılması gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Esen, "Profesyonel spor kulüpleri sporcularını mutlaka her yıl düzenli kalp kontrolünden geçirmeli. Geçiriyorlar ama daha dikkatli, daha özenli yapılmalı. Özellikle ailelerinde ani kalp ölümü, kalp krizi hikayesi olanlarda bu yapılmalı. Su anda kalp kontrollerinde efor testi ve ekokardiyografi sadece yapılıyor. Mesela kalp emarından da yararlanılabilir. Doku çalışmaları yapılabilir. Sporu profesyonel olarak değil amatör olarak yapan ve yapmayı düşünenler de hipertansiyon hastalığı, kalp hastalığı, ani ölüm gibi ailelerinde öyküsü olanlar, kendilerinde göğüs ağrısı, çarpıntı gibi bulguları zaman zaman hissedenler, özellikle 30 yaştan sonra spor yapmaya karar vermişlerse mutlaka kalp kontrollerini yaptırsınlar" diye konuştu.

KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ
KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ
KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ
KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ
KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ

Christian Eriksen, Finlandiya, Danimarka, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık 16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı 16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü 16:11 Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü
Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı 16:07 Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı 15:36 Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde 15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim 14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var 13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var

Son Dakika Haberleri
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
16:11 Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü
16:07 Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş
16:06 Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
16:02 Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
14:48 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:06
Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı         
16:49
Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor         
16:18
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı         
16:02
Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben         
15:18
Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum         
14:49
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez         
12:28
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 17:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KARDİYOLOJİ UZMANI ESEN PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ SPORCULARINI MUTLAKA HER YIL DÜZENLİ KALP KONTROLÜNDEN GEÇİRMELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement