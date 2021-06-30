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Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı - Son Dakika

Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

30.06.2021 13:26

- Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, kalp hastalarının sıcak yaz günlerinde kalp krizi riskine karşı dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu.

- Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

MALATYA - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, kalp hastalarının sıcak yaz günlerinde kalp krizi riskine karşı dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu.

Hissedilen hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı sıcak yaz günleri, kalp krizini tetikliyor. Yaz aylarında vücudun ısı dengesinin bozulmasıyla kalbin iş yükü artıyor ve özellikle kalp hastaları bu dönemlerde ciddi problem yaşıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, vatandaşlara sıcak yaz günlerinde yapmaları gerekenler ve yapmamaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının vücudun dengesini bozduğunu ve kalp krizi riskini arttığını belirterek, "Sıcaklığın aşırı derece artması sonucu vücutta bu sıcaklığı dengelemek için terliyor. Terlediği zamanda vücutta aşırı su ve mineral kaybı oluşuyor. Bu durum kanın pıhtılaşmasını arttırıyor ve kalbin iş yükünü arttırdığı için kalp hastaları bu dönemde sıkıntılar çekiyor. Bu yüzden kalp krizi artıyor. Özellikle, yaşlı, risk faktörü olunan kişilerin kalp krizi yönünde dikkatli olmaları, bu havalarda dışarı çıkmamaları, göğüs ağrısı, nefes darlığı, aşırı terleme gibi şikayetleri olduğu zaman da bir kardiyoloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir" dedi.

"Yiyeceklere dikkat etmeli ve bol bol sıvı tüketilmeli"

Kalp hastalarının, güneşin en yoğun sıcaklığının olduğu saatlerde dışarı çıkmaması ve kalp ilaçlarını dikkatli kullanma konusunda uyarıda bulunan Aktürk, "Kalp hastası olup tedavi olan ve stabil olan hastalarında bu sıcak havalarda dikkat etmeleri lazım. Güneşin en yoğun ve sıcaklığın en fazla olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı. Dışarı çıkacaklarsa sabah saatlerinde veya akşam serinliğinde çıkmaları lazım. Dışarı çıktıkları zaman açık renkte bol ve pamuklu giysiler giyip, vücudun rahat terlemesine ve sıcağın tutmamasına dikkat etmeleri lazım. Gerektiği takdirde, mesela çıkma zorunluluğu olduğu zaman da şapka bir şemsiye ile güneş ışınlarında korunmasını tavsiye ediyoruz Ayrıca yine bol bol sıvı almaları, kafein ve alkol gibi kalbin iş yükünde artış yapan içeceklerden kaçınmaları lazım. Çünkü vücut bunu kaybediyor. Yiyeceklere dikkat edilmesi lazım. Ağır yiyeceklerden kızartma, bol proteinli ağır yiyeceklerden kaçınmaları lazım. Daha hafif sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeleri lazım. Ayrıca kalp hastalarının bu dönemde kalp hastalıkları için kullandıkları birçok ilaç, aynı zamanda tansiyonu da düşürdüğü için doktora başvurup gerektiği halde bu ilaçların kullanımının da bir miktar azaltılması lazım. Aksi takdirde hem tansiyonu çok ciddi düşüreceği için kalp hastalarımız sıkıntı çekebilir" ifadelerini kullandı.

"Açık alanlarda mesafeye dikkat edildiği takdirde maske çıkarılabilir"

Covid-19 döneminde maske kullanımının oksijen alımını kısıtladığını, hem akciğer hem de kalp hastalarını mağdur oldukların ifade eden Aktürk, "Maske, tabi oksijen alımını kısıtlıyor. Özellikle hem kalp hem akciğer hastalığı varsa gerçekten mağdur oluyorlar. Efor sırasında bu şikayetler daha çok artıyor. O yüzden açık alanlarda mesafeye dikkat edildiği takdirde maskesini çıkarabilirler. Yine özellikle yoğun ortamlarda mutlaka maske kullanılması gerektiği için daha az efor harcamalarını biz tavsiye ediyoruz. Ancak mesafe ve hijyene dikkat ettikleri zaman maskelerini özellikle dış ortamlarda rahatlıkla çıkarabilirler" diye konuştu.

Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı
Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı
Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı
Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Krizi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kardiyoloji uzmanı profesörden kalp hastalarına sıcak hava uyarısı - Son Dakika


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