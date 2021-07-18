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Kardiyoloji uzmanı uyardı: "Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir" - Son Dakika

Kardiyoloji uzmanı uyardı: "Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir"

18.07.2021 09:19

Kardiyoloji uzmanı uyardı: "Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir" Kardiyoloji uzmanı Kurban Bayramı'nda kalp hastalarını uyardı Kurban Bayramı'nda ağır ve yağlı yiyecekler yemenin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve...

Kardiyoloji uzmanı uyardı: "Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir"

Kardiyoloji uzmanı Kurban Bayramı'nda kalp hastalarını uyardı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda ağır ve yağlı yiyecekler yemenin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Hacer Ceren Tokgöz, "Ağır yemek kalbi hızlandırıyor, tansiyonu yükseltiyor ve sindirimi zor olduğu zaman çeşitli pıhtılaşma hormonlarının da salgılanmasını sağlayarak kalp krizine bir zemin oluşturuyor" diyerek kalp hastalarına bayramda dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin kalp sağlığı için çok önemli olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda şeker ve tatlı tüketiminin yanında kırmızı et tüketiminin de artması, kalp ve damar hastalığı olan hastalarda ciddi sağlık problemlerine neden olabilmekte. Bu problemlerin önüne geçmek için SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Hacer Ceren Tokgöz, hastalara bayramda dengeli beslenme tavsiyesinde ve uyarılarda bulundu.

"Haftada 2 gün et tüketimini öneriyoruz"

Bayram telaşıyla öğün atlamalarına dikkat edilmesini öneren Uz. Dr. Hacer Ceren Tokgöz, "Kahvaltı öğünü özellikle atlanmamalı, kurban kesme telaşıyla hastalarımız bunu atlayabiliyorlar. Kahvaltıda özellikle normal kahvaltı öğününün yanında kavurma tüketimi artabiliyor. Fakat etin dinlenmemiş olması ve dinlenmeden pişirilmesi, sert olmasına, pişmede zorluk yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bu da sindirimin zor olmasına neden oluyor ve kalbi daha fazla yorabiliyor. Onun haricinde hastalara normalde haftada iki kez et tüketimini öneriyoruz. Çünkü et beslenmemiz için gerekli bir öğe. Özellikle magnezyum, demir, B12 vitamini, A vitamini, B1 vitamini ve L-Karnitin'den zengin bir besin. Fakat bunu ölçülü tüketmeyi öneriyoruz. Hastaların da özellikle haftada 2 gün kuralına riayet etmesini ve aşırı et tüketiminden kaçınmasını öneriyoruz bu dönemde." diye konuştu.

"Eti kızartma ve kavurmadan ziyade haşlama ve ızgarayı öneriyoruz"

Eti pişirme şeklinin besin değerlerini de etkilediğini hatırlatan Uz. Dr. Tokgöz, "Etin pişme şekli de önemli. Az pişmiş ya da pişmemiş et tüketilmemesini, ya da çok pişmiş etin de özellikle vitamin bakımından fakir olabileceğini, bu nedenle eti dozunda pişirmek gerektiğini öneriyorum. Kızartma ve kavurmadan ziyade haşlama ve ızgara olmasını öneriyoruz özellikle. Kurban Bayramı'nda özellikle tuz tüketiminin arttığı da gözlemleniyor. Kavurma yaparken tuzu fazla kullanabiliyoruz. Bu dönemde tansiyon yüksekliği meydana gelebiliyor, felç ve beyin kanaması riskinde artış olabiliyor. Günlük 5 gram yani bir buçuk çay kaşığı ya da bir silme tatlı kaşığından fazla tuz tüketimini önermiyoruz. Yine hastalarımızın bu dönemde kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları dışında sıvı kısıtlaması yok ise, 2 buçuk litre sıvı tüketmesini özellikle öneriyoruz" dedi.

"Kalp hastalarımız özellikle diyabetin eşlik ettiği hastalar. Diyabet hastaları kesinlikle tatlılardan kaçınmalı"

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen yiyeceklerle sağlığın tetiklenebileceğini belirten Uz. Dr. Tokgöz, "Bayramda çay ve kahve ikramı olduğu için tüketimi artmaktadır. Bunun da kalbi hızlandırıp ritim bozukluğuna neden olabileceği göz önünde bulundurularak özellikle kalp hastalarının kaçınmasını öneriyoruz. Bizim kalp hastalarımız özellikle diyabetin eşlik ettiği hastalar. Diyabet hastaları kesinlikle şeker ve tatlılardan kaçınmalı. Bunun yerine sütlü tatlıları ve meyveli tatlıları tercih etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

"Hastalara Kurban Bayramı'nda da yürüyüşler yapmalarını öneriyoruz"

Bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için kalp hastalarına önerilerde bulunan Uz. Dr. Hacer Ceren Tokgöz, "Hastaların özellikle ağır yemekten kaçınması gerekiyor. Çünkü ağır yemek kalbi hızlandırıyor, tansiyonu yükseltiyor ve sindirimi zor olduğu zaman çeşitli pıhtılaşma hormonlarının da salgılanmasını sağlayarak kalp krizine bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle özellikle ağır yemekten kaçınılmalı, fazla yenilmemeli. Haftada 2 kezden fazla kırmızı et tüketiminden kaçınılmalı. Hastalara fiziksel aktivitelerine Kurban Bayramı'nda da devam etmelerini, yürüyüşler yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Kardiyoloji uzmanı uyardı: Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir
Kardiyoloji uzmanı uyardı: Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir
Kardiyoloji uzmanı uyardı: Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir
Kardiyoloji uzmanı uyardı: Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurban Bayramı, Bayram, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardiyoloji uzmanı uyardı: 'Bayramda ağır yemek kalp krizine zemin oluşturabilir' - Son Dakika


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