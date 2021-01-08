Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat - Son Dakika

Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat

08.01.2021 10:16

Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Suat Demirkıran: -"Korona virüs kalp kası iltihabı yaparak miyokardit tablosuna yol açıyor" -"Miyokardit, korona virüsün kalp kasını tutarak zayıflatması ve kalp yetmezliği semptomları yapmasıdır" Kalp...

Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Suat Demirkıran:

-"Korona virüs kalp kası iltihabı yaparak miyokardit tablosuna yol açıyor"

-"Miyokardit, korona virüsün kalp kasını tutarak zayıflatması ve kalp yetmezliği semptomları yapmasıdır"

ELAZIĞ - Kalp ve damar hastalıklarının dünyada halen ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suat Demirkıran, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisinin kronik rahatsızlıkları olan bazı vatandaşlarda daha ağır sonuçlarının olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Demirkıran, korona virüsün kalpte özellikle kalp kası iltihabı yaparak miyokardit hastalığına sebebiyet verdiğini ve bunun sonucunda da kalp kasını tutarak zayıflatması nedeniyle kalp yetmezliği semptomlarının görüldüğünü aktardı.

Korona virüs pandemisinin kronik kalp hastalarını fazlasıyla etkilediğini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suat Demirkıran, "Korona virüsün ölümcül bir hastalık olması bizim bu hastalık üzerine daha fazla eğilmemize neden oluyor. Kronik hastalığı olmayan sağlıklı bireyler hastalığı çok hafif atlatılabiliyor. Ancak özellikle kronik hastalığı olanlarda ne yazık ki tablonun daha ağır seyrettiğini bugünkü güncel bilgilerimiz ışığında söyleyebilmekteyiz. Kardiyovasküler hastalıklar da dünyada halen ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığından en önemli kronik hastalık grubunu oluşturmaktadır" dedi.

"Kardiyak rahatsızlıklarınızı ihmal etmeyin"

Kalp hastalarının en çok göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, öksürük şikayetleri ile başvurduklarına dikkat çeken Uzm. Dr. Suat Demirkıran, "Covid-19 özellikle solunum sistemini etkileyen bir hastalık olduğundan kalp hastalarının semptomları ile karışabilmektedir. Bu tür şikayetleri olan hastalarımızın bunun korona virüse bağlı bir rahatsızlık mı yoksa kardiyak bir rahatsızlık mı olduğunu anlayabilmesi zor bir durumdur. Bu nedenle hastalarımızın şikayetlerini yakından takip etmelerini, hastalığın tanısı konusunda sağlık kuruluşlarımızdan destek alarak hareket etmelerini şiddetle önermekteyiz. Herhangi bir göğüs ağrısının korona virüse bağlı olabileceği gibi bir kalp krizinin habercisi de olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu yüzden yüksek risk teşkil etmesi nedeniyle özellikle ispatlanmış kronik kalp hastalığı olan hastalarımız başta olmak üzere, tüm hastalarımızın kardiyak rahatsızlıklarını ihmal etmemelerini tavsiye etmekteyiz. En yakın sağlık kuruluşunda çekilebilecek basit bir EKG ve ekokardiyografi, ileri aşamada bir efor testi ve çok daha ileri bir aşamada koroner anjiyo grafiği ile tanı konularak tedavilerine erken başlanabilmektedir. Unutmamak gerekir ki, kalp hastalıklarında erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

"Kalp hastalıkları dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada"

Bu dönemde yaşadıkları en büyük sıkıntılara da değinen Uzm. Dr. Suat Demirkıran, kronik hastalıkları olanların rutin kontrollerini aksatmamaları gerektiğini vurgulayarak "Hastalarımız Korona virüs pandemisinden dolayı takip ve tedavilerini ihmal etmekte, hastanelere gelmekte biraz tedirginlik yaşamaktadırlar. Ancak bilinmelidir ki, korona virüs ciddi bir hastalık olmakla beraber; kalp hastalıkları da şu anda dünyada halen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Sonuç olarak bu dönemde hastalarımızın kronik hastalıklarını ihmal etmemelerini, Korona virüs pandemisi dolayısıyla hastalarımızın sıkı tedbirlerini alarak maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek ve hastaneye gelmekten korkmayarak rutin kontrollerine gelmelerini öneriyoruz" diye bilgi verdi.

Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat
Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat
Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat
Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat

Koronavirüs, Elazığ, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat - Son Dakika


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