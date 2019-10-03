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KARDOFF Kulübünden Uzun'a teşekkür plaketi

56 dakika önce

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü Başkanı Ahmet Demir ve yönetim kurulu üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

KARDOFF Kulübünden Uzun'a teşekkür plaketi, System.String[]

Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü Başkanı Ahmet Demir ve yönetim kurulu üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


KARDOFF Derneği Başkanı Ahmet Demir, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 2019 Türkiye OffRoad Şampiyonası 3. Ayak yarışlarında, kurum olarak şampiyonaya destek verdikleri için Genel Sekreter Uzun'a teşekkür plaketi takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzun, "KARDOFF Derneği Başkanına ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim. Özel İdare olarak ilimiz için gerçekleştirilen her faaliyete imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.


Gerçekleştirilen ziyarette KARDOFF Derneği yönetim Kurulu üyeleri; Alpay Elicek, Coşkun Şen ve Ozan Özal'da yer aldı. - KARABÜK

Mehmet Uzun, Ahmet Demir, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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