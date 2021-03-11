KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) bağlı kuruluşlardan Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK) ile Özçelik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin, masa başında, uzlaşıyla ve üyeler lehine ciddi kazanımlar elde edilerek imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin 2 yıllık imzalandığı aktarılan açıklamada, "Sözleşmede birinci yıl birinci altı ay yüzde 14, ikinci altı ay TÜFE, ikinci yıl birinci altı ay TÜFE, ikinci altı ay TÜFE+1 ücret artışı gerçekleştirilmiş olup, ikramiye 80 yevmiyeye çıkarılmış, fazla mesaide yüzde 75, sosyal haklarda ise ciddi kazanımlar elde edilmiştir." ifadesine yer verildi.