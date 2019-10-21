"Kare kodlu çek sistemini senetler üzerinden de kurmak istiyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kare kodlu çek, müşterinin bütün öz geçmişini görebilmenize fırsat sağlıyor. Geçmişteki davranışları, ödeme alışkanlıkları, düzgün ödeyip ödemediğini rahatlıkla görüyorsunuz. Bu sayede çeke olan güven artmış oldu ama bu yetmez. Buna benzer bir sistemi senetler üzerinden de kurmak istiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen Düzce İş İnsanları İstişare Toplantısı'nda, Düzce'nin yatırımcılar açısından cazip bölge haline geldiğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısının 1'den 5'e çıktığını, kentin ürünlerinin 124 ülkeye ihraç edilir hale geldiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Eskiden Düzce'den ihracat yapacağımız hayalimize bile gelmezdi. Ama şimdi 124 ülkeye Düzce'de üretilen ürünler gidiyor. Odamız, borsamız Düzce'nin gelişmesi için büyük gayret gösteriyor." diye konuştu.

Zor bir dönemden geçtiklerini, ihracata bakan sektörlerde çok büyük sıkıntı olmadığını ama iç piyasaya bakan sektörlerde sıkıntı yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, iş insanlarının sıkıntılarını öğrenip bunları hükümete, bürokrasiye iletmek için burada olduklarını kaydetti.

Son dönemde ağustos 2018'den sonra en büyük şikayetlerinin bankalar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Sizlerin talebi ve hükümetimizin aldığı inisiyatifle kamu bankaları bu devrede ilk defa yaramıza merhem olmaya çalıştı, özel bankalar maalesef bizi yağmurda bıraktılar. Kamu bankaları, şemsiye olabildikleri ölçüde üzerimize şemsiye oldular." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, faizlerin bir miktar düşürüldüğünü, yeni kredilerin verilmeye başlandığını, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama yeter mi? Faiz oranları yine yüksek, istediğimiz krediye istediğimiz şekilde Ağustos 2018'den önce olduğu gibi ulaşamıyoruz. Perakende sektöründe iş yapan kardeşlerimizin en büyük şikayetlerinden bir tanesi, pos komisyonlarıydı. Nihayet burada da bir adım atıldı, pos komisyonlarına üst sınır getirildi. Çek ve senet tahsilatı, bu devrede en önemli sıkıntılardan bir tanesiydi. Çare olarak kare kodlu sistemi getirmiştik. Kare kodlu çek, müşterinin bütün öz geçmişini görebilmenize fırsat sağlıyor. Geçmişteki davranışları, ödeme alışkanlıkları, düzgün ödeyip ödemediğini rahatlıkla görüyorsunuz. Bu sayede çeke olan güven artmış oldu ama bu yetmez. Buna benzer bir sistemi senetler üzerinden de kurmak istiyoruz. Senetlerde maalesef işte çalınması, diğer risk tedbirlerinin alınması noktasında senetleri de belirli disipline edecek sisteme geçilmesi için çalışıyoruz, hükümetimize iletiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının devamında yaşanılan sıkıntıların çözümü noktasında iş adamlarına bilgiler verdi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.