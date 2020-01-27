'Kare Takımı' Esas 14 Burda'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kare Takımı' Esas 14 Burda'da - Son Dakika

'Kare Takımı' Esas 14 Burda'da

6 saat önce

Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM'de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor.

'Kare Takımı' Esas 14 Burda'da, System.String[]

Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM'de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor. Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan Esas 14 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatıyor.


TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan sevilen çizgi film 'Kare Takımı' ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 30-31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde ücretsiz sahnelenecek ve 14: 00 - 16: 00 ve 18: 00'da çocuklarla bir araya gelecek 'Kare Takımı' ile ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5'inci kata çıkıp intihar etmek istedi, vatandaşlar o anları film izler gibi seyretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kare Takımı' Esas 14 Burda'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]