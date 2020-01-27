'Kare Takımı' Esas 14 Burda'da - Son Dakika

Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM'de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor. Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan Esas 14 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatıyor.



TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan sevilen çizgi film 'Kare Takımı' ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 30-31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde ücretsiz sahnelenecek ve 14: 00 - 16: 00 ve 18: 00'da çocuklarla bir araya gelecek 'Kare Takımı' ile ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor. - BOLU