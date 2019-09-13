Kare Takımı, Forum Aydın'a geliyor

TRT Çocuk kanalının kahramanları "Kare Takımı", yeni maceralarına Forum Aydın'da devam ediyor.



Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Kare Takımı'nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Kare Takımı'nın kahramanları Kuti Aypa Rupi ve Enda, 14 Eylül Cumartesi ve 15 Eylül Pazar günleri 14.00 – 18.00 saatleri arasında yeni maceralarına Forum Aydın'da devam ediyor.



TRT Çocuk'un sevilen çzigi karakterleri, Kuti, Aypa, Rupi ve Enda Kare Takımı'nı Forum Aydın'da oluşturuyor. Pengi ile renklenen Kare Takımı, muhabir Keçe'nin yolunda gitmeyen olaylar üzerine haber almasıyla başlıyor. Kare Takımı ise sorunları araştırıp sebebini bulmak üzere Forum Aydın'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



21-22 Eylül tarihlerinde saat 14: 00- 16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Kare Takımı sahne şovu, zemin katta Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek. - AYDIN